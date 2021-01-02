Прикордонники отримали за кошти ЄС техніку на 100 тис. євро для облаштування кордону з Білоруссю

Українські прикордонники отримали за кошти Європейського Союзу інженерну техніку вартістю 100 тисяч євро, що використовуватиметься для облаштування кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200. Їхня загальна вартість перевищує 100 тисяч євро.

Фото: ДПСУ

Техніку ще напередодні Нового року надало товариство Excelor Holding Group (LLC).

"Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги "Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону", - зазначається у повідомленні Держприкордонслужби.

Фото: ДПСУ

Техніка буде використовуватися для демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

У ДПСУ зазначають, що належне інженерне облаштування державного кордону і прилеглої місцевості є однією з головних складових надійної охорони кордону.

Нагадаємо, раніше у грудні Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів, а також інше технічне обладнання для перевірки документів вартістю 140 000 євро.