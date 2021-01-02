У Норвегії знайшли мертвими двох із 10 людей, зниклих після масштабного зсуву ґрунту

У Норвегії знайшли мертвими двох із десяти осіб, що зникли безвісти після масштабного зсуву ґрунту в ніч на 30 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Пошуково-рятувальна команда з собаками протягом вечора 1 січня-ранку 2 січня знайшла мертвими двох із десяти осіб, які вважалися зниклими безвісти після масштабного зсуву ґрунту у містечку Аск за 25 км від Осло.

FOTO: FREDRIK HAGEN

У поліції поки не повідомляють будь-які деталі про особи загиблих.

Координатор рятувальної команди Рой Алквіст у коментарі ЗМІ повідомив, що вони все ще не втрачають надії знайти решту 8 зниклих живими. 31 грудня з-під завалів врятували живою і неушкодженою одну собаку.

Фото: JARAN WASRUD

"Рятувальна операція триває повним ходом. У зоні зсуву працюють три рятувальні команди USAR та команди з собаками. Ми шукаємо там, де найімовірніше можуть бути люди. Серед іншого, ми підходили до деяких авто, але нікого не знайшли", - розповів він.

Безпосередньо у зону зсуву рятувальники зайшли лише 1 січня. До того це вважалося надто небезпечним і пошуки здійснювалися тільки за допомогою техніки. Норвезьким рятувальникам допомагають колеги зі Швеції.

Роботу рятувальників ускладнює пора року, оскільки зараз світловий день на півдні Норвегії триває лише кілька годин.

Довжина зсуву становить 700 метрів, він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків, одно- чи багатоквартирних.

Із небезпечної зони у ніч 30 грудня евакуювали понад 1000 жителів. 31 грудня евакуювали мешканців ще 14 будинків - загалом 46 осіб, тому що у ґрунті помітили підозрілі тріщини, що можуть вказувати на майбутній зсув.

Будинки, які поглинув зсув, були розташовані на специфічному глинистому ґрунті, який під впливом сильних злив, землетрусів або антропогенних чинників стає дуже схильним до зсувів.

На запит телерадіокомпанії в директораті з питань водних ресурсів та енергії повідомили, що на таких ґрунтах в країні розташовані помешкання близько 100 тисяч людей - але не виключено, що й більше. Дослідження і картографування таких зон ризику здійснюється щорічно.

В середньому за рік у Норвегії стається один зсув у зоні ґрунтів з "швидкою" глиною.

Представник директорату Торіл Хофсхаген зазначив, що випадок біля Аска - виняткова і рідкісна за своїми масштабами трагедія. Востаннє зсув подібного масштабу стався у 1893 році, тоді загинули 116 людей.