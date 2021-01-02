В Норвегии нашли мертвыми двух из 10 человек, пропавших после масштабного оползня

В Норвегии нашли мертвыми двух из десяти человек, пропавшими без вести после масштабного оползня в ночь на 30 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпани ю NRK.

Поисково-спасательная команда с собаками в течение вечера 1 января-утра 2 января нашла мертвыми двух из десяти человек, которые считались пропавшими без вести после масштабного оползня в городке Аск в 25 км от Осло.

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В полиции пока не сообщают деталей о личности погибших.

Координатор спасательной команды Рой Алквист в комментарии СМИ сообщил, что они все еще не теряют надежды найти остальных восемь пропавших живыми. 31 декабря из-под завалов спасли живой и невредимой одну собаку.

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"Спасательная операция идет полным ходом. В зоне оползня работают три спасательные команды USAR и команды с собаками. Мы ищем там, где вероятнее всего могут быть люди. Среди прочего, мы подходили к некоторым авто, но никого не нашли", - рассказал он.

Непосредственно в зону оползня спасатели зашли только 1 января. Ранее это считалось слишком опасным и поиски осуществлялись только с помощью техники. Норвежским спасателям помогают коллеги из Швеции.

Работу спасателей осложняет время года, поскольку сейчас световой день на юге Норвегии длится всего несколько часов.

Длина оползня составляет 700 метров, он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов, одно- и многоквартирных.

Из опасной зоны в ночь 30 декабря эвакуировали более 1000 жителей. 31 декабря эвакуировали жителей еще 14 домов - всего 46 человек, так как в почве заметили подозрительные трещины, которые могут указывать на будущий оползень.

Дома были расположены на специфической глинистой почве, которая под воздействием сильных ливней, землетрясений или антропогенных факторов становится очень склонна к оползням.

На запрос телерадиокомпании в директорате по вопросам водных ресурсов и энергии сообщили, что на таких почвах в стране расположены жилища около 100 000 людей - но не исключено, что и больше. Исследование и картографирование таких зон риска осуществляется ежегодно.

В среднем за год в Норвегии происходит один сдвиг в зоне почв с "быстрой" глиной.

Представитель директората Ториль Хофсхаген отметил, что случай в Аске - исключительная и редкая по своим масштабам трагедия. Последний раз оползень подобного масштаба произошел в 1893 году, тогда погибли 116 человек.