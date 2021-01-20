Грузія може відновити регулярне міжнародне авіасполучення з лютого

Уряд Грузії можливо зніме обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення з лютого поточного року.

Про це заявила міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнаво, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Уряд Грузії вже кілька разів переносив дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Через погіршення епідеміологічної ситуації заборона зараз діє до 31 січня 2021 року.

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"Я не можу назвати конкретну дату, але, швидше за все, лютий буде місяцем, коли ми знімемо обмеження на регулярні рейси. Знову ж таки, це не означає хаотичний і неконтрольований в'їзд в країну. Це буде контрольований в'їзд з тестами, свідченням про вакцинацію і іншими адекватними документами, але це перша надія на початок туристичного сезону", - заявила Турнаво.

За інформацією Агентства цивільної авіації Грузії, чинні обмеження на регулярне авіасполучення не поширюються на прямі міжнародні рейси, які пов'язують Тбіліський міжнародний аеропорт з аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не поширюються на регулярні рейси, заплановані між Кутаїський міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.