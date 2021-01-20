Грузія може відновити регулярне міжнародне авіасполучення з лютого
Уряд Грузії можливо зніме обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення з лютого поточного року.
Про це заявила міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнаво, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Уряд Грузії вже кілька разів переносив дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Через погіршення епідеміологічної ситуації заборона зараз діє до 31 січня 2021 року.
"Я не можу назвати конкретну дату, але, швидше за все, лютий буде місяцем, коли ми знімемо обмеження на регулярні рейси. Знову ж таки, це не означає хаотичний і неконтрольований в'їзд в країну. Це буде контрольований в'їзд з тестами, свідченням про вакцинацію і іншими адекватними документами, але це перша надія на початок туристичного сезону", - заявила Турнаво.
За інформацією Агентства цивільної авіації Грузії, чинні обмеження на регулярне авіасполучення не поширюються на прямі міжнародні рейси, які пов'язують Тбіліський міжнародний аеропорт з аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.
Обмеження також не поширюються на регулярні рейси, заплановані між Кутаїський міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.