Грузия может возобновить регулярное международное авиасообщение с февраля

Правительство Грузии возможно снимет ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля текущего года.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнаво, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрет сейчас действует до 31 января 2021 года.

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"Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона", - заявила Турнаво.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, действующие ограничения на регулярное авиасообщение не распространяются на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, запланированные между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.