Майже п’ята частина поляків хотіли б перегляду кордонів з Україною

Майже п’ята частина поляків - 17% опитаних - незадоволені консенсусом про відсутність територіальних претензій до східних сусідів - України, Литви та Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новій статті на "ЄвроПравді" "Ризики на перспективу: що поляки думають про відносини з Україною".

Це один з тривожних показників, виявлених дослідженням громадської думки, проведених у Польщі на замовлення Центру польсько-російського діалогу і порозуміння (установи, створеної польською владою для ведення діалогу з російським громадянським суспільством).

Вирізняється також група респондентів (залежно від питання, від кількох до кільканадцяти відсотків), які загалом неприхильні до Східної Європи, її націй, імміграції до Польщі, проявів солідарності.

При цьому, позиції солідарності виразно переважають у людей віком після 45 років, але у молодшого покоління - слабші, хоча залишаються домінуючими.

Водночас, 73% поляків відповіли, що мали позитивний досвід у контактах з українцями. Негативний мали лише декілька відсотків. Це важливий показник з огляду на те, що часто у заявлених симпатіях та антипатіях до інших націй частка позитивно налаштованих до українців, білорусів та росіян зазвичай не перевищує третини.

56% вважають співпрацю з Україною і Литвою важливішою, ніж з Росією, тоді як навпаки - 30%.

Минулорічні опитування також засвідчили, що поляки за культурною близькістю націй розміщують українців разом із литовцями на другому місці – після чехів і словаків. Росіяни займають останнє місце.

Детальніше про це читайте у статті: "Ризики на перспективу: що поляки думають про відносини з Україною".