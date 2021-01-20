Почти пятая часть поляков хотели бы пересмотра границ с Украиной

Почти пятая часть поляков - 17% опрошенных - недовольны консенсусом по поводу отсутствия территориальных претензий к восточным соседям - Украине, Литве и Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новой статье на ЕвроПравде "Риски на перспективу: что поляки думают об отношениях с Украиной".

Это один из тревожных показателей, выявленных исследованием общественного мнения, проведенным в Польше по заказу Центра польско-российского диалога и согласия (учреждения, созданного польскими властями для ведения диалога с российским гражданским обществом).

Отличается также группа респондентов (в зависимости от вопроса, от нескольких до нескольких процентов), которые в целом неблагосклонны к Восточной Европе, ее нациям, иммиграции в Польшу, проявлениям солидарности.

При этом позиции солидарности отчетливо преобладают у людей старше 45 лет, но у младшего поколения - слабее, хотя остаются доминирующими.

В то же время 73% поляков ответили, что имели положительный опыт в контактах с украинцами. Негативный опыт был лишь у нескольких процентов. Это важный показатель, учитывая, что часто в заявлениях о симпатиях и антипатиях к другим нациям доля положительно настроенных к украинцам, белорусам и россиянам обычно не превышает трети.

56% считают сотрудничество с Украиной и Литвой более важным, чем с Россией, тогда как наоборот - 30%.

Прошлогодние опросы также показали, что поляки по культурной близости наций ставят украинцев вместе с литовцами на второе место - после чехов и словаков. Россияне занимают последнее место.

Подробнее об этом читайте в статье: Риски на перспективу: что поляки думают об отношениях с Украиной