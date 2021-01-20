Вже 12 нацгвардійців відсторонили від охорони інавгурації Байдена після перевірки 

Вже 12 військових Національної гвардії відсторонили від участі в заходах безпеки у день інавгурації обраного президента США Джо Байдена після службової перевірки щодо них.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press з посиланням на двох посадовців, які погодилися говорити на умовах анонімності. Одне з джерел - представник армії, друге - керівної ланки розвідки.

За їхніми словами, кількість відсторонених після перевірки нацгвардійців зросла до 12, тоді як напередодні повідомлялося про двох. Підставою для відсторонення стали їхні зв’язки з крайніми правими угрупуваннями або радикальні висловлювання у соцмережах.

Втім, конкретної загрози для обраного президента не виявили.

Співрозмовники агентства не уточнили, з якими групами пов’язані нацгвардійці та у якому підрозділі вони служать.

Інформацію про перші два відсторонення спершу відмовилися коментувати офіційно з міркувань безпеки.

Згодом керівник Нацгвардії, генерал Деніел Хокасон підтвердив, що цих членів нацгвардії відсторонили від виконання завдань. За його словами, щодо двох такий захід вжили через їхні неналежні коментарі або дописи про інавгурацію. Інших десять відсторонили "через інші потенційні ризики", безпосередньо не пов’язані з інавгурацією.

Як вже повідомлялося, інавгурація обраного президента Джо Байдена 20 січня через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

В день інавгурації у Вашингтоні буде 21 000 солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.