Уже 12 нацгвардейцев отстранили от охраны инаугурации Байдена после проверки

Уже 12 военных Национальной гвардии отстранили от участия в мерах безопасности в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена после служебной проверки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух чиновников, которые согласились говорить на условиях анонимности. Один из источников - представитель армии, второй - руководящего звена разведки.

По их словам, количество отстраненных после проверки нацгвардейцев возросло до 12, тогда как накануне сообщалось о двух. Основанием для отстранения стали их связи с крайне правыми группировками или радикальные высказывания в соцсетях.

Впрочем, конкретной угрозы для избранного президента не обнаружили.

Собеседники агентства не уточнили, с какими группами связаны нацгвардейцы и в каком подразделении они служат.

Информацию о двух отстранениях сначала отказались комментировать официально из соображений безопасности.

Впоследствии руководитель Нацгвардии, генерал Дэниел Хокасон подтвердил, что этих членов Нацгвардии отстранили от выполнения заданий. По его словам, по двум меры приняли за их неподобающие комментарии или сообщения об инаугурации. Других десять отстранили "за другие потенциальные риски", непосредственно не связанные с инаугурацией.

Как уже сообщалось, инаугурация избранного президента Джо Байдена 20 января из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 тысяч билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные выстроили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.