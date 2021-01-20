Через епідемію 60% французів намагаються пересуватися велосипедом або пішки

60% мешканців французьких міст у зв’язку з епідемією намагаються за можливості пересуватися на велосипеді або пішки, щоб уникати людного громадського транспорту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це cвідчить дослідження організації "Обсерваторія розвитку мобільності" (Observatoire des mobilités émergentes) разом з партнерськими дослідницькими центрами.

52% опитаних містян серед тих, які намагаються уникати громадського транспорту, кажуть, що їх серйозно турбує ігнорування заходів безпеки деякими пасажирами.

Порівняно з попередніми опитуваннями, частка тих, хто за можливості пересувається пішки або велосипедом, зросла на 22% і 6% відповідно.

У той же час, суттєво знизилася частка тих, хто віддає перевагу громадському транспорту (на 10%), таксі і каршерингу (на 5%).

Водночас, на 3% зросла кількість охочих пересуватися на власному авто.

"Схоже, що після багатьох років спадання автомобілі знову стають відповіддю на санітарні ризики і прагнення до незалежності, що виникли внаслідок кризи (епідемії коронавірусу)", - зазначають автори дослідження.

Опитування проводилося у жовтні 2020 року методом онлайн-анкетування серед 4500 респондентів віком від 18 до 75 років.