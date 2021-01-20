Нідерланди запровадять комендантську годину вперше з Другої світової війни

Уряд Нідерландів через тривале поширення коронавірусу планує оголосити загальнонаціональну комендантську годину вперше з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Комендантська година може початися в п'ятницю і буде діяти з 20:30 до 4:30. Уряд також розглядає можливість обмеження кількості людей, яких можна приймати вдома, з двох до одного.

Сьогодні очікується пресконференція прем'єр-міністра Марка Рютте на якій будуть оголошені нові обмеження. Поки неясно, чи хоче уряд, щоб комендантська година починалася в п'ятницю і як довго вона буде діяти.

Експерти вважають, що введення комендантської години "може привести до значного і актуального додаткового скорочення загального числа випадків COVID-19 до 9 лютого".

Група експертів не може придумати заходи, які мали б такий же або більший ефект, крім суворого наказу залишатися вдома, відповідно до якого людям - вдень і вночі - дозволяється виходити на вулицю тільки для найнеобхідніших ситуацій.

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Вважається, що комендантська година може знизити рівень поширення вірусу на 8-13 відсотків. Це засновано на оцінці, проведеній у Франції, де також застосовувалися інші заходи, наприклад, зобов'язання залишатися вдома.

Запровадження комендантської години вперше з того часу, як Німеччина окупувала Нідерланди під час Другої світової війни, викликає великі суперечки, і різні політичні партії вже заявили, що ніколи не підтримають його.

Після заяви уряду в середу пройдуть дебати в парламенті. Однак комендантську годину можуть запровадити без підтримки опозиційних партій.