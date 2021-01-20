"Венеційка" та ОБСЄ на прохання Ради перевірять законопроєкт про політичні партії

Венеційська комісія та ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів та прав людини на прохання України підготують висновок щодо законопроєкту про політичні партії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Венеційської комісії.

"ОБСЄ/БДІПЛ та Венеційська комісія спільно підготують висновок щодо проєкту закону про політичні партії України, після відповідного звернення голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, що було надіслане БДІПЛ 30 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Проєкт спільного висновку винесуть на розгляд на 126-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Венеційська комісія у своєму оголошенні не вказує номер проєкту закону, якого стосується звернення.

Того ж дня, коли з'явилося повідомлення Венеційської комісії - 19 січня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4611 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо строків подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру".