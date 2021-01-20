Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Нідерланди запровадять комендантську годину вперше з Другої світової війни

Вже 12 нацгвардійців відсторонили від охорони інавгурації Байдена після перевірки 

В останні години на посаді Трамп помилував свого ексстратега, двох реперів та ще 70 людей

Німеччина продовжила локдаун через мутацію коронавірусу






"Венеційка" та ОБСЄ на прохання Ради перевірять законопроєкт про політичні партії

Середа, 20 січня 2021, 13:42

Венеційська комісія та ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів та прав людини на прохання України підготують висновок щодо законопроєкту про політичні партії. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Венеційської комісії.

"ОБСЄ/БДІПЛ та Венеційська комісія спільно підготують висновок щодо проєкту закону про політичні партії України, після відповідного звернення голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, що було надіслане БДІПЛ 30 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Проєкт спільного висновку винесуть на розгляд на 126-й пленарній сесії Венеційської комісії. 

Венеційська комісія у своєму оголошенні не вказує номер проєкту закону, якого стосується звернення.

Того ж дня, коли з'явилося повідомлення Венеційської комісії - 19 січня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4611 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо строків подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Венеційська комісія
powered by lun.ua