"Венецианка" и ОБСЕ по просьбе Рады проверят законопроект о политических партиях

Венецианская комиссия и ОБСЕ/Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) по просьбе Украины подготовят заключение по законопроекту о политических партиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии.

"ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия совместно подготовят заключение по проекту закона о политических партиях Украины, после соответствующего обращения председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, было направлено БДИПЧ 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Проект вынесут на рассмотрение на 126-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия в своем объявлении не указывает номер проекта закона, который касается обращения.

В тот же день, когда появилось сообщение Венецианской комиссии - 19 января, в Верховной раде зарегистрировали законопроект №4611 "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" относительно сроков представления политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".