Глава ОБСЄ розповіла про перспективи підтримки "Кримської платформи"

Нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, зазначила, що в організації ще не ухвалили рішення, як саме планують підтримувати ініційовану Україною "Кримську платформу".

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Наразі ми хочемо отримати більше інформації про цю ініціативу. Сьогодні дещо вже дізналася, але ми ще не ухвалили рішення, як саме і яким чином ми будемо підтримувати цю ініціативу. Втім, вона безумовно є важливою, адже анексія була незаконною", - зазначила Анн Лінде.

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Вона додала, що головне для України зараз – зібрати якнайширшу підтримку цієї платформи.

Анн Лінде також запевнила, що принцип консенсусу в ОБСЄ не завадить організації обговорювати тему окупованого Криму, навіть якщо Росія буде проти.

"Ми вважаємо АР Крим та Севастополь частинами України. І Росія не має права вето щодо таких дискусій. Бо це – частина європейської безпеки, і це питання принципів, навколо яких сформована ОБСЄ", - підкреслила вона.

Детальніше - у повному тексті інтерв’ю Голова ОБСЄ Анн Лінде: Україна виконала всі умови для нової "Нормандії" з Путіним.

Нагадаємо, Швеція, одна з найприхильніших до України держав ЄС, у 2021 році стала головуючою країною в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Першим закордонним візитом глави МЗС Швеції на посаді очільниці ОБСЄ стала поїздка до України.

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