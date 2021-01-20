Председатель ОБСЕ рассказала о перспективах поддержки "Крымской платформы"

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отметила, что в организации еще не приняли решения, как планируют поддерживать инициированную Украиной "Крымскую платформу".

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Сейчас мы хотим получить больше информации об этой инициативе. Сегодня кое-что уже узнала, но мы еще не приняли решение, как и каким образом мы будем поддерживать эту инициативу. Впрочем, она безусловно важна, ведь аннексия была незаконной", - отметила Анн Линде.

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Она добавила, что главное для Украины сейчас - собрать широкую поддержку этой платформы.

Анн Линде также заверила, что принцип консенсуса в ОБСЕ не помешает организации обсуждать тему оккупированного Крыма, даже если Россия будет против.

"Мы считаем АР Крым и Севастополь частями Украины. И Россия не имеет права вето в отношении таких дискуссий. Потому что это - часть европейской безопасности, и этот вопрос принципов, вокруг которых сформирована ОБСЕ", - подчеркнула она.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

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