У Швеції збудують для оленів мости над дорогами і залізничними коліями

У Швеції планують побудувати до десятка мостів, щоб олені могли безпечно перетинати залізничні лінії та основні дороги на півночі країни, оскільки глобальне потепління змушує їх мігрувати далі в пошуках їжі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У 2021 році біля східного міста Умео транспортний орган має намір розпочати роботу над першим із нових мостів, який отримав назву "ренодук", яка походить від слова ren (олень) та віадук.

"В умовах мінливого клімату зі складними сніговими умовами буде надзвичайно важливо мати можливість знаходити та отримувати доступ до альтернативних пасовищ", - сказав Пер Сандстрем, ландшафтний еколог шведського університету сільськогосподарських наук.

Глобальне потепління справляє руйнівний вплив на 250 000 північних оленів Швеції та 4500 корінних саамів, яким дозволено випасати їх, а деякі зимові пасовища все ще відновлюються після безпрецедентної посухи та пожеж.

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Тваринам також важко взимку дістатися до лишайників, які становлять ключову частину їх раціону. Поки тепле літо допомагає лишайникам рости, тепла і вологіша зима призводить до дощів.

Це означає, що коли температура опускається нижче нуля, на землі утворюються непроникні листи льоду, які, як правило, покриваються набагато м’якшою кіркою снігу, внаслідок чого північний олень не може відчувати запах їжі.

Все частіше тваринам, вирощуваним для отримання м’яса, шкур та рогів, доводиться шукати їжу в інших місцях, що змушує їх перетинати залізничні лінії чи основні дороги, які часто обгороджені або де вони ризикують бути збитими транспортом.

Десяток мостів, запланованих у північних графствах Норрботтен і Вестерботтен, повинні полегшити ситуацію.

"Я з нетерпінням чекаю, що ми зможемо переходити безперешкодно", - сказав оленяр Тобіас Джонссон, додавши, що з ним та його пастухами проконсультувались як щодо розташування мостів, так і щодо їх конструкції.