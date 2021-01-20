В Швеции построят мосты для оленей над дорогами и железнодорожными путями

В Швеции планируют построить до десятка мостов, чтобы олени могли безопасно пересекать железнодорожные пути и основные дороги на севере страны, поскольку глобальное потепление заставляет их мигрировать дальше в поисках пищи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В 2021 году у восточного города Умео транспортный орган намерен начать работу над первым из новых мостов, получившим название "ренодук", от слова ren (олень) и виадук.

"В условиях меняющегося климата со сложными снежными условиями оленям будет чрезвычайно важно иметь возможность находить и получать доступ к альтернативным пастбищам", - сказал Пер Сандстрем, ландшафтный эколог шведского университета сельскохозяйственных наук.

Глобальное потепление оказывает разрушительное воздействие на 250 тысяч северных оленей Швеции и 4500 коренных саамов, которым разрешено пасти их, а некоторые зимние пастбища все еще восстанавливаются после беспрецедентной засухи и пожаров.

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Животным также трудно зимой добраться до лишайников, которые составляют ключевую часть их рациона. Пока теплое лето помогает лишайникам расти, теплая и влажная зима приводит к дождям.

Это означает, что когда температура опускается ниже нуля, на земле образуются непроницаемые корки льда, которые, как правило, покрываются гораздо более мягкой коркой снега, в результате чего северный олень не может чувствовать запах пищи.

Все чаще животным, выращиваемым для получения мяса, шкур и рогов, приходится искать пищу в других местах, что заставляет их пересекать железнодорожные линии или основные дороги, которые часто огорожены, или же они рискуют быть сбитыми транспортом.

Десяток мостов, запланированных в северных графствах Норрботтен и Вестерботтен, должны облегчить ситуацию.

"Я с нетерпением жду, что мы сможем переходить беспрепятственно", - сказал оленевод Тобиас Джонссон, добавив, что с ним и его пастухами проконсультировались как относительно расположения мостов, так и их конструкции.