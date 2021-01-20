Президент Чехії Земан вакцинувався від коронавірусу

Президент Чехії Мілош Земан отримав вакцину проти коронавірусу у Центральному військовому госпіталі в Празі.

Про це повідомив його прессекретар Іржі Овчачек, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Земан був щеплений вакциною Pfizer та BioNTech. Президент залишатиметься в лікарні протягом наступних двох днів через плановий профілактичний медичний огляд.

76-річний Земан є прихильником вакцинації і неодноразово закликав людей робити щеплення. Він розглядає це як єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу. Спочатку він хотів почекати однодозову вакцину, але врешті-решт, за порадою оточення, вирішив зробити щеплення зараз. Але він не хотів присутності телевізійних камер.

Провідні чеські політики вже отримали вакцину, включаючи прем'єр-міністра Андрея Бабіша та міністра охорони здоров'я Яна Блатни.