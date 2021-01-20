Президент Чехии Земан вакцинировался от коронавируса

Президент Чехии Милош Земан получил вакцину против коронавируса в Центральном военном госпитале в Праге.

Об этом сообщил его прессекретар Иржи Овчачек, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Земан был привит вакциной Pfizer и BioNTech. Президент оставаться в больнице в течение следующих двух дней из-за планового профилактический медицинский осмотр.

76-летний Земан является сторонником вакцинации и неоднократно призывал людей делать прививки. Он рассматривает это как единственный способ победить пандемию коронавируса. Сначала он хотел подождать однократной вакцину, но в конце концов, по совету окружения, решил сделать прививку сейчас. Но он не хотел присутствия телевизионных камер.

Ведущие чешские политики уже получили вакцину, включая премьер-министра Андрея Бабиша и министра здравоохранения Яна Блатны.