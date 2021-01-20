Кількість загиблих від вибуху в Мадриді зросла до трьох
Середа, 20 січня 2021, 20:11
Кількість загиблих в результаті потужного вибуху в багатоповерховому будинку в центрі Мадрида зросла до трьох.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Двоє загиблих були пішоходами, які були поряд у момент вибуху. Третім виявився оператор, який перевіряв справність бойлера у будинку.
Одна людина вважається зниклою безвісти.
Також декілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Наразі поліцейські з собаками, які спеціалізуються на пошуку людей, шукають вцілілих серед завалів будівлі.
Великий вибух сколихнув район Пуерта-де-Толедо за кілька хвилин до 15.00. Верхні поверхи будинку були зруйновані, вціліла бетонна конструкція, а численні уламки впали на вулицю.
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