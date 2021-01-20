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Число погибших от взрыва в Мадриде возросло до трех

Среда, 20 января 2021, 20:11

Количество погибших в результате мощного взрыва в многоэтажном доме в центре Мадрида возросло до трех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Двое погибших были пешеходами, которые были рядом в момент взрыва. Третьим оказался оператор, проверял исправность бойлера в доме.

Один человек считается пропавшим без вести.

Также несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас полицейские с собаками, которые специализируются на поиске людей, ищут уцелевших среди завалов здания.

Большой взрыв потряс район Пуэрта-де-Толедо за несколько минут до 15.00. Верхние этажи здания были разрушены, уцелела бетонная конструкция, а многочисленные обломки упали на улицу.

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