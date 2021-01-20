Вплив локдауну: біля будівлі Банку Англії знайшли плантацію конопель

Першу плантацію конопель виявили в історичному фінансовому районі Лондона, де офісні будівлі стоять спорожнілі через локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лондонська поліція повідомила, що у будівлі біля Банку Англії було виявлено 826 рослин конопель. Поліція заявила, що отримала повідомлення про "сильний запах конопель", це і призвело до рейду.

"Це перша в Сіті фабрика конопель, яка, без сумніву, створюється у відповідь на те, що під час пандемії тут буває менше людей, які могли помітити якусь незвичну діяльність", - йдеться у повідомленні поліції.

Лондонське Сіті, в якому міститься найбільший у світі комерційний страховий ринок, банки та менеджери фондів, з березня стало безлюдним після того, як більшість працівників попросили працювати вдома.

Під час онлайн-заходу в середу керівник Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що люди, мабуть, жартуватимуть над тим, чим займаються співробітники центрального банку.

"Зараз ми будемо предметом нескінченних жартів на кшталт "тепер ми знаємо, як працює Банк Англії ", - сказав він. "Я впевнений, що буде багато інших жартів. Слід сказати, довкола Банку Англії дуже тихо" – додав Бейлі.