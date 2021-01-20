Влияние локдауна: возле банка Англии нашли плантацию марихуаны

Первую плантацию конопли обнаружили в историческом финансовом районе Лондона, где офисные здания стоят опустевшие через локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лондонская полиция сообщила, что в здании у Банка Англии было обнаружено 826 растений конопли. Полиция заявила, что получила сообщение о "сильный запах конопли", это и привело к рейду.

"Это первая в Сити фабрика конопли, которая, несомненно, создана в ответ на то, что во время пандемии здесь бывает меньше людей, которые могли заметить какую-то необычную деятельность", - говорится в сообщении полиции.

Лондонское Сити, в котором расположен крупнейший в мире коммерческий страховой рынок, банки и менеджеры фондов, с марта стало безлюдным после того, как большинство работников попросили работать дома.

Во время онлайн-мероприятия в среду руководитель Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что люди, видимо, будут шутить над тем, чем занимаются сотрудники центрального банка.

"Теперь мы будем предметом бесконечных шуток вроде "теперь мы знаем, как работал Банк Англии", - сказал он. " Я уверен, что будет много других шуток. Следует сказать, вокруг Банка Англии очень тихо ", - добавил Бейли.