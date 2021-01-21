Шторм "Крістоф": тисячі будинків евакуйовані в Британії через загрозу повеней

На тлі широкомасштабної повені в Англії та Уельсі, спричиненої штормом "Крістоф", тисячі будинків евакуювали протягом цієї ночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Мешканці близько 2 тисяч будинків у районах Дідсбері і Нортенден в Манчестері, а також в Ратіні і Бангор-он-Ді у Північному Уельсі та Магуллі в Мерсісайді були евакуйовані.

Підвищення рівня річки Мерсі в Дідсбері викликало евакуацію в цьому районі фото: BBC

Було випущено понад 200 попереджень про повені, п'ять з яких - серйозні, а також погодні попередження про дощ і сніг.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що уряд повністю готовий до подвійної кризи - повені та пандемії. За його словами, об'єкти, захищені відповідно до коронавірусних норм, будуть доступні для всіх людей, вимушених евакуюватися внаслідок негоди.

Через проливні дощі в Англії і Уельсі вже було оголошено кілька великих інцидентів і попереджень про повені. Агентство з питань довкілля заявило, що багато річок - на "небезпечно високому рівні".