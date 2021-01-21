Шторм "Кристоф": тысячи домов в Британии эвакуированы из-за угрозы наводнений

На фоне широкомасштабного наводнения в Англии и Уэльсе, вызванного штормом "Кристоф", тысячи домов эвакуированы в течение этой ночи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Жители около 2 тысяч домов в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в Ратина и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулли в Мерсисайде были эвакуированы.

Повышение уровня реки Мерси в Дидсбери привело к эвакуации в этом районе фото: BBC

Было выпущено более 200 предупреждений о наводнениях, пять из которых - серьезные, а также погодные предупреждения о дожде и снеге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство полностью готово к двойному кризису - наводнению и пандемии. По его словам, объекты, защищенные в соответствии с коронавирусными нормами, будут доступны для всех людей, вынужденных эвакуироваться в результате непогоды.

Из-за проливных дождей в Англии и Уэльсе уже было объявлено несколько крупных инцидентов и предупреждений о наводнениях. Агентство по окружающей среде заявило, что многие реки - на "опасно высоком уровне".