У Лондоні два автобуси переобладнали на "швидкі" для коронахворих

Два одноповерхові автобуси у столиці Британії перетворили на повноцінні "швидкі" для транспортування хворих на коронавірус, щоб додатково збільшити резерв системи охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Більшість сидінь з салону прибрали, створивши ліжкомісця для чотирьох пацієнтів. Їх обладнають усім необхідним для того, щоб безпечно довести хворих у критичному стані до лікарні, включно з моніторами для контролю стану та киснем.

Свої автобуси місту запропонувала компанія-оператор громадського транспорту Go-Ahead, щоб збільшити здатність медичної служби привозити пацієнтів у лікарні, у тому числі польовий госпіталь Найтінгейл, який знову відкрили у столиці.

У новостворених "швидких" працюватимуть чотири водії від компанії, команда медиків з Нацслужби охорони здоров’я NHS та місцевої благодійної організації, що спеціалізується на екстреній допомозі. Компанії-оператору автобусів довелося обирати чотирьох водіїв з-поміж великої кількості своїх працівників, які зголосилися на таку особливу роль.

Автобуси почнуть використовуватися за новим призначенням у найближчі дні.

Як зазначає видання, це ймовірно перший раз, коли медики Нацслужби будуть використовувати подібні "швидкі" для транспортування хворих.

Два дні тому Британія зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу - 1610 за добу. За кілька днів перед тим в уряді повідомили, що кількість госпіталізацій досягла найвищих показників з початку епідемії, приблизно кожні 30 секунд у лікарні привозили нового пацієнта.

Нагадаємо, навесні, під час "першої хвилі" епідемїі, Франція переобладнала під "швидку" швидкісний потяг - щоб перевозити коронахворих між регіонами.