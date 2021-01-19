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У Британії новий добовий максимум смертей від коронавірусу: понад 1600

Вівторок, 19 січня 2021, 18:46

Британія зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу за добу - 1610.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Попереднім найвищим показником були 1564 смертей 13 січня. До статистики померлих від коронавірусу включають осіб, які померли протягом 28 днів після того, як у них підтвердили Covid-19.

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Загальна кількість загиблих від епідемії в країні перевищила 90 тисяч. За цим показником Британія випереджує усі інші європейські країни. На другому місці за кількістю померлих від коронавірусу - Італія.

За минулу добу у Британії виявили 33 355 нових заражень коронавірусом.

Напередодні міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомляв, що кількість госпіталізованих з Covid-19 досягнула нового максимуму за час епідемії. За його словами, кожні 30 секунд у лікарні привозять нового пацієнта.

Водночас, кількість людей, які вже отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 4,2 млн.

18 січня в Англії відкрилися ще 10 великих центрів вакцинації і запрошення на щеплення почали отримувати наступні дві пріоритетні групи.

Як вже повідомлялося, у 2020 році в Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни.

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