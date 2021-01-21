В Лондоне два автобуса переоборудовали на "скорые" для больных коронавирусом

Два одноэтажных автобусы в столице Великобритании превратили в полноценные "скорые" для транспортировки больных коронавирусом, чтобы дополнительно увеличить резерв системы здравоохранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Большинство сидений из салона убрали, создав койки для четырех пациентов. Их оборудуют всем необходимым для того, чтобы безопасно довести больных в критическом состоянии в больницу, включительно с мониторами для контроля состояния и кислородом.

Свои автобусы городу предложила компания-оператор общественного транспорта Go-Ahead, чтобы увеличить способность медицинской службы привозить пациентов в больницы, в том числе полевой госпиталь Найтингейл, который снова открыли в связи с ростом числа госпитализаций.

На переоборудованных "скорых" будут работать четыре водителя от компании, команда медиков из Нацслужбы здравоохранения NHS и местной благотворительной организации, специализирующейся на экстренной помощи. Компании-оператору автобусов пришлось выбирать четырех водителей из большого количества своих сотрудников, согласившихся на такую ​​особую роль.

Автобусы начнут использоваться по новому назначению в ближайшие дни.

Как отмечает издание, это вероятно первый раз, когда медики Нацслужбы будут использовать подобные "скорые" для транспортировки больных.

Два дня назад Великобритания зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса - 1610 за сутки. За несколько дней до этого в правительстве сообщили, что количество госпитализаций достигло самых высоких показателей с начала эпидемии - примерно каждые 30 секунд в больницы привозили нового пациента.

Напомним, весной, во время "первой волны" епидемии, Франция переоборудовала под "скорую" скоростной поезд - чтобы перевозить пациентов между регионами.