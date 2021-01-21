В Італії провели нову операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 48 затриманих

В Італії провели нову операцію проти найпотужнішого мафіозного клану "Ндрангета", у рамках якої затримали 48 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство ANSA.

Операцію, що відбулася у четвер 21 січня, координувала прокуратура міста Катандзаро. У ній брали участь карабінери, фінансова поліція та співробітники спеціального розслідувального департаменту з боротьби з мафією - загалом близько 200 правоохоронців за підтримки службових собак та гелікоптера.

Затримали загалом 48 осіб. З них 13 забрали у слідчі ізолятори, 35 перебуватимуть під домашнім арештом, повідомляють джерела агентства.

Повідомляється, що серед затриманих є і держслужбовці, підозрювані у зв’язках з кланом та впливовими бізнесменами.

"Ндрангета" вважається найпотужнішим кланом італійської мафії, що контролює значну частку торгівлі кокаїном у Європі.

Попередня операція проти клану відбулася чотири дні тому, тоді затримали 49 осіб, серед них і мера міста Розарно.

Нагадаємо, тиждень тому у Калабрії - регіоні, що вважається головним осередком клану, - почався найбільший за останні 30 років судовий процес над мафією. На лаві підсудних опинилися понад 350 членів "Ндрангети", їм висувають загалом понад 400 звинувачень.