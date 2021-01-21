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В Италии провели новую операцию против мафиозного клана "Ндрангета", 48 задержанных

Четверг, 21 января 2021, 15:45

В Италии провели новую операцию против мощного мафиозного клана "Ндрангета", в рамках которой задержали 48 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство ANSA.

Операцию, которая проводилась в четверг 21 января, координировала прокуратура города Катандзаро. В ней участвовали карабинеры, финансовая полиция и сотрудники специального расследовательского департамента по борьбе с мафией - всего около 200 правоохранителей при поддержке служебных собак и вертолета.

Задержали всего 48 человек. Из них 13 забрали в следственные изоляторы, 35 будут находиться под домашним арестом, сообщают источники агентства.

Сообщается, что среди задержанных есть и госслужащие, подозреваемые в связях с кланом и влиятельными бизнесменами.

"Ндрангета" считается самым мощным кланом итальянской мафии, контролирующей значительную часть торговли кокаином в Европе.

Предыдущая операция против клана прошла четыре дня назад, тогда задержали 49 человек, среди них и мэра города Розарно.

Напомним, неделю назад в Калабрии - регионе, который считается главным центром клана - начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над мафией. На скамье подсудимых оказались более 350 членов "Ндрангеты", им предъявляют всего более 400 обвинений.

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