В Австрії експрес-тести на коронавірус безкоштовно видаватимуть в аптеках

Австрійська влада затвердила рішення пропонувати безкоштовні тести на антиген коронавірусу в аптеках по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Резолюція була ініційована Соціал-демократичною партією, отримавши підтримку з боку всіх інших основних партій, крім ультраправої Партії свободи.

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Очікується, що резолюція, яка не має статусу обов'язкової до виконання, стане законом найближчими днями, після чого "безкоштовні тести на коронавірус повинні бути поширені якомога швидше".

"Тести для самостійного використання доступні, тепер вони повинні закуповуватися державою і пропонуватися безкоштовно і якомога ширше через аптеки", - сказала глава соціал-демократів Памела Ренді-Вагнер.

Тести будуть доступні будь-якому жителю Австрії з електронною картою (картою медичного обслуговування) у всіх аптеках.

Згідно з планом, австрійці зможуть або негайно перевірити себе, або відкласти тести, поки вони не відчують себе погано або не вступлять в контакт з кимось, хто інфікований вірусом.

Тести на антиген дають результат протягом 15 хвилин, але мають меншу точність, ніж ПЛР-тести.

Нагадаємо, жителі Відня вдруге проігнорували масове безкоштовне тестування на коронавірус: протягом 10 днів протестувалися лише близько 130 тисяч осіб.