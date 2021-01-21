В Австрии экспресс-тесты на коронавирус будут бесплатно выдавать в аптеках

Австрийские власти утвердили решение предлагать бесплатные тесты на антиген коронавируса в аптеках по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Резолюция была инициирована Социал-демократической партией, получив поддержку со стороны всех других основных партий, кроме ультраправой Партии свободы.

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Ожидается, что резолюция, не имеющая статуса обязательной к исполнению, станет законом в ближайшие дни, после чего "бесплатные тесты на коронавирус должны быть распространены как можно быстрее".

"Тесты для самостоятельного использования доступны, теперь они должны закупаться государством и предлагаться бесплатно и как можно шире через аптеки", - сказала глава социал-демократов Памела Рэнди-Вагнер.

Тесты будут доступны любому жителю Австрии с электронной картой (картой медицинского обслуживания) во всех аптеках.

Согласно плану, австрийцы смогут или немедленно проверить себя, или отложить тесты, пока они не почувствуют себя плохо или не вступят в контакт с кем-то, кто инфицирован вирусом.

Тесты на антиген дают результат в течение 15 минут, но имеют меньшую точность, чем ПЦР-тесты.

Напомним, жители Вены во второй раз проигнорировали массовое бесплатное тестирование на коронавирус: в течение 10 дней протестировались лишь около 130 000 человек.