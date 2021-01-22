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У Британії планують одноразові виплати всім, хто отримає позитивний тест – ЗМІ

П'ятниця, 22 січня 2021, 10:06

У Британії кожен, хто має позитивний результат тестування на коронавірус, незабаром може отримати одноразову виплату у розмірі 500 фунтів стерлінгів.

Таку пропозицію наразі розглядає британський уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Таким чином уряд намагається переконати більшу кількість людей проходити тест та самоізолюватись після позитивного результату.

План, який розглядають міністри, випливає з досліджень, які показали, що лише 17% людей із симптомами COVID-19 роблять тести, оскільки бояться втратити свої доходи, якщо перестануть працювати.

Пропозиція, яка коштуватиме уряду 453 мільйони фунтів стерлінгів на тиждень або 2 мільярди фунтів стерлінгів на місяць, розкривається у 16-сторінковому документі, розробленому міністерством охорони здоров'я, який потрапив у ЗМІ.

"Бажання уникнути самоізоляції зараз є найбільшою перешкодою для подання запиту на тест", - стверджують автори документа, додаючи, що лише кожен четвертий самоізолюється протягом 10 днів, а 15% продовжують ходити на роботу.

Департамент охорони здоров’я також рекомендує надати поліції доступ до медичних даних для боротьби з порушеннями карантину.

Міністр Джордж Юстіс стверджує, що поки жодних рішень з приводу одноразових виплат не прийнято, однак "ситуація з пандемією динамічна" і уряд має кілька варіантів того, як слід діяти.

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Велика Британія
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