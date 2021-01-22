В Британии планируют единовременные выплаты всем, кто получит положительный тест - СМИ

В Британии каждый, кто получит положительный результат тестирования на коронавирус, вскоре может получить единовременную выплату в размере 500 фунтов стерлингов.

Такое предложение сейчас рассматривает британское правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Таким образом правительство пытается убедить большее количество людей проходить тест и самоизолироваться после положительного результата.

План, который рассматривают министры, следует из исследований, которые показали, что только 17% людей с симптомами COVID-19 делают тесты, поскольку боятся потерять свои доходы, если перестанут работать.

Предложение, которое обойдется правительству 453 миллионов фунтов стерлингов в неделю или 2 миллиарда фунтов стерлингов в месяц, раскрывается в 16-страничном документе, разработанном министерством здравоохранения, который попал в СМИ.

"Желание избежать самоизоляции сейчас является самым большим препятствием для подачи запроса на тест", - утверждают авторы документа, добавляя, что только каждый четвертый самоизолируется течение 10 дней, а 15% продолжают ходить на работу.

Департамент здравоохранения также рекомендует предоставить полиции доступ к медицинским данных для борьбы с нарушениями карантина.

Министр Джордж Юстис утверждает, что пока никаких решений по поводу единовременных выплат не принято, однако "ситуация с пандемией динамическая" и правительство рассматривает несколько вариантов того, как следует действовать.