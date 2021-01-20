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Росія подала заявку на схвалення своєї вакцини в ЄС

Середа, 20 січня 2021, 13:18

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заявку на реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі. 

Про це йдеться в повідомленні фонду, з яким ознайомилось видання "РБК", повідомляє "Європейська правда".

У фонді повідомили, що 19 січня експерти, які представляють Європейське агентство лікарських засобів (EMA), провели наукову консультацію для розробників вакцини "Спутник V". 

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У фонді очікують, що процес поступової експертизи препарату почнеться в лютому. Рішення про надання "Спутнику V" реєстрації буде прийнято після серії експертних перевірок.

Наразі в ЄС затверджені тільки дві вакцини - Pfizer та Moderna, в кінці січня очікується схвалення британської вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, 19 січня Єврокомісія закликала країни-члени ЄС прискорити вакцинацію, встановивши за мету до літа вакцинувати щонайменш 70% населення.

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