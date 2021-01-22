Греція продовжила термін обов’язкової військової служби до року
Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос у четвер заявив, що тривалість обов'язкової військової служби продовжено з 9 до 12 місяців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Очікується, що призовники, які проходять службу вздовж кордону з Туреччиною або на Егейських островах, будуть і далі служити 9 місяців.
Тим, хто перебуває у військово-морському флоті або повітряних силах Греції, все одно потрібно буде пройти 12 місяців національної служби.
Військова служба в Греції є обов’язковою для всіх працездатних чоловіків віком від 19 років.
Значна частина Європи покінчила з обов’язковою військовою службою, але Греція все ще зберігає її, очевидно через напружені відносини з Туреччиною, де військова служба є обов’язковою.
Грецькій армії потрібна робоча сила, і тому рішення вітається військовими чиновниками, тоді як студенти та молоді люди, які проживають (або планують жити) за кордоном, яким доведеться відкласти навчання, щоб служити в армії, мають іншу точку зору.
За даними грецького статистичного управління, у Греції рівень безробіття серед молоді до 24 років у вересні минулого року піднявся до тривожних 33%.
Очікується, що ця цифра ще зросте через пандемію.