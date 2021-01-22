Греция продлила срок обязательной военной службы до года

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос в четверг заявил, что продолжительность обязательной военной службы увеличена с 9 до 12 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ожидается, что призывники, которые проходят службу вдоль границы с Турцией или на Эгейских островах, будут и дальше служить 9 месяцев.

При этом тем, кто находится в военно-морском флоте или воздушных силах Греции, все равно нужно будет пройти 12 месяцев национальной службы.

Военная служба в Греции является обязательной для всех трудоспособных мужчин в возрасте от 19 лет.

Значительная часть Европы покончила с обязательной воинской службой, но Греция все еще сохраняет ее, видимо из-за напряженных отношений с Турцией, где военная служба остается обязательной.

Греческой армии нужна рабочая сила, и поэтому решение приветствуется военными чиновниками, тогда как студенты и молодые люди, которые проживают (или планируют жить) за рубежом и которым придется отложить обучение, чтобы служить в армии, имеют другую точку зрения.

По данным греческого статистического управления, в Греции уровень безработицы среди молодежи до 24 лет в сентябре прошлого года поднялся до тревожных 33%.

Ожидается, что эта цифра еще возрастет из-за пандемии.