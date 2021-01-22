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Посли G7 очікують прозорого відбору нового голови САП

П'ятниця, 22 січня 2021, 16:39

Посли країн "сімки" очікують прозорості у відборі нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з Офісом генерального прокурора України. Вони відзначили поступ у реформуванні Офісу генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САП на основі професійних якостей і наголосили на важливості незалежності українських антикорупційних установ", - йдеться в заяві.

Водночас пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що керівниця відомства Ірина Венедіктова обговорила з послами. Зокрема, йшлося про завершення атестації прокурорів місцевих прокуратур та військових прокуратур гарнізонів.

Своєю чергою генпрокурор зазначила, що з понеділка комісія розпочне прийом документів на конкурс керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

У вересні Верховна рада не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - забракло голосів.

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