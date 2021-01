Посли G7 очікують прозорого відбору нового голови САП

Посли країн "сімки" очікують прозорості у відборі нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з Офісом генерального прокурора України. Вони відзначили поступ у реформуванні Офісу генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САП на основі професійних якостей і наголосили на важливості незалежності українських антикорупційних установ", - йдеться в заяві.

G7 Ambassadors continued their dialogue with @GP_Ukraine today. They noted progress in PGO reform, looked forward to the transparent, merit-based selection of a new #SAPO head & underlined the importance of the independence of 🇺🇦 anti-corruption institutions.