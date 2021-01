Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП

Послы стран "семерки" ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с офисом генерального прокурора Украины. Они отметили прогресс в реформировании офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors continued their dialogue with @GP_Ukraine today. They noted progress in PGO reform, looked forward to the transparent, merit-based selection of a new #SAPO head & underlined the importance of the independence of 🇺🇦 anti-corruption institutions.