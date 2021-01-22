Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП

Послы стран "семерки" ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с офисом генерального прокурора Украины. Они отметили прогресс в реформировании офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors continued their dialogue with @GP_Ukraine today. They noted progress in PGO reform, looked forward to the transparent, merit-based selection of a new #SAPO head & underlined the importance of the independence of 🇺🇦 anti-corruption institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 22, 2021

В то же время пресс-служба офиса генпрокурора сообщила, что руководитель ведомства Ирина Венедиктова обсудила с послами. В частности, речь шла о завершении аттестации прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов.

Генпрокурор отметила, что с понедельника комиссия начнет прием документов на конкурс руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это один из критериев по так называемому механизму приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.

В сентябре Верховная рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - не хватило голосов.