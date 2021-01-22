Європарламент вимагає від Туреччини виконати рішення ЄСПЛ щодо опозиційного політика

Європейський парламент схвалив резолюцію, якою закликає Туреччину виконати рішення Європейського суду з прав людини та звільнити курдського політика Селахаттіна Демірташа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Turkish Minute.

Резолюцію підтримали 590 європарламентарів, 16 проголосували проти, ще 75 - утрималися.

Демірташ перебуває за гратами з листопада 2016 року за звинуваченнями у тероризмі через нібито зв’язки з Робітничою партією Курдистану, яку офіційна Анкара вважає терористичною організацією - попри рішення ЄСПЛ на його користь.

Більш того, 7 січня йому та ще 107 особам висунули нові звинувачення за низкою статтей, які загрожують довічним позбавленням волі.

Європарламент закликає негайно та безумовно звільнити політика на виконання рішення ЄСПЛ 2018 року та підтвердження Великої палати від 22 грудня 2020 року, та припинити усі звинувачення проти нього, ще одного ув’язненого курдського політика - пані Фіген Юксекдаг, та їхніх колег.

Обоє раніше були лідерами прокурдської Народної демократичної партії. Сотні її активних членів та прихильників були заарештовані після наступу Ердогана на політичних опонентів - після невдалої спроби державного перевороту у Туреччині в липні 2016 року.

Європарламентарі нагадують, що невиконання рішення буде порушенням Європейської конвенції про права людини.

Деміраш - критик Реджепа Таїпа Ердогана та був його суперником на президентських виборах 2014 та 2018 року, при тому, що під час останньої компанії перебував у в’язниці.