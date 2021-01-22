Европарламент требует от Турции освободить оппозиционного политика по решению ЕСПЧ

Европейский парламент принял резолюцию, которой призывает Турцию выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить курдского политика Селахаттина Демирташа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Turkish Minute.

Резолюцию поддержали 590 европарламентариев, 16 проголосовали против, еще 75 - воздержались.

Демирташ находится за решеткой с ноября 2016 года по обвинению в терроризме за якобы связи с Рабочей партией Курдистана, которую официальная Анкара считает террористической организацией - несмотря на решение ЕСПЧ в его пользу.

Более того, 7 января ему и еще 107 лицам предъявили новые обвинения по ряду статей, которые угрожают пожизненным лишением свободы.

Европарламент призывает немедленно и безусловно освободить политика на выполнение решения ЕСПЧ от 2018 года и его подтверждения в Большой палате от 22 декабря 2020 года, а также прекратить все обвинения против него, еще одного заключенного курдского политика - Фиген Юксекдаг, и их коллег.

Оба ранее были лидерами прокурдской Народной демократической партии. Сотни ее активных членов и сторонников были арестованы после наступления Эрдогана на политических оппонентов - после неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Европарламентарии напоминают, что неисполнение решения будет нарушением Европейской конвенции о правах человека.

Демираш - критик Реджепа Тайипа Эрдогана и был его соперником на президентских выборах 2014 и 2018 года, при том, что во время последней компании находился в тюрьме.