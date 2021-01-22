У Британії оголосили вироки причетним до загибелі 39 мігрантів у вантажівці

Cуд оголосив вироки шістьом чоловікам, причетним до загибелі 39 мігрантів з В’єтнаму під час таємного перевезення через Ла-Манш. Найсуворіші вироки - 20 і 27 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Мігранти з В’єтнаму загинули у жовтні 2019 року, задихнувшись у щільно закритому контейнері під час таємного перевезення через Ла-Манш.

41-річного ірландця Ронан Хагса, який керував компанією дальнобійників і організовував підпільне перевезення мігрантів, засудили до 20 років позбавлення волі.

У минулому році його визнали винним за 39 пуктами, зокрема, у вбивстві та змові з метою незаконного ввезення людей в країну.

Суд встановив, що Хагс, окрім легальних вантажів з вафлями, газованою водою та вином з низки країн, періодично організовував контрабандні перевезення алкоголю, сигарет і людей.

Його спільник, 43-річний механік вантажівки Георге Ніка, допомагав з координацією перевезення мігрантів. Його засудили до 27 років позбавлення волі.

24-річний водій Іммон Гаррісон, який підібрав мігрантів на півночі Франції і перевозив контейнер через море, отримав 18 років позбавлення волі.

26-річний водій Моріс Робінсон, який забрав контейнер з мігрантами з порту Ессекса, отримав 13 років позбавлення волі.

За свою участь у перевезенні мігрантів Робінсон отримав 25 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. Хагс видав йому інструкції після виїзду з порту привідкрити контейнер і впустити туди свіже повітря. Коли він це зробив, з’ясувалося, що люди вже мертві. Він викликав екстрені служби лиш за 20 хвилин після того.

Усі заявили, що не мали наміру завдати мігрантам будь-якої шкоди, але суддя врахував як обтяжуючу обставину, що вони займалися нелегальним перевезенням задля фінансової вигоди.

З’ясувалося, що такі перевезення людей були регулярними. Кожен таємний пасажир платив групі 10-13 тисяч стерлінгів за можливість потрапити з півночі Франції до Британії.

24-річний водій Крістофер Кеннеді, теж причетний до нелегальних перевезень, отримав 7 років. 38-річного Валентина Калоту, водія з Румунії, засудили до 4,5 років в’язниці. Александру Ханга засудили до 3 років.

Серед загиблих людей були 28 чоловіків, вісім жінок і троє неповнолітніх. Коли спека всередині контейнера стала нестерпною, вони безнадійно намагалися відкрити контейнер , телефонували на екстрені номери у В’єтнамі і врешті написали прощання своїм рідним.