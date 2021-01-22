В Британии объявили приговоры причастным к гибели 39 мигрантов в грузовике

Суд объявил приговоры шести мужчинам, причастным к нелегальной перевозке и гибели 39 мигрантов из Вьетнама во время тайной перевозки через Ла-Манш. Самые суровые приговоры - 20 и 27 лет лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Мигранты из Вьетнама погибли в октябре 2019 года, задохнувшись в плотно закрытом контейнере во время тайной перевозки через Ла-Манш.

41-летнего ирландца Ронан Хагса, который руководил компанией дальнобойщиков и организовывал подпольные перевозки мигрантов, приговорили к 20 годам лишения свободы. В прошлом году его признали виновным по 39 пунктам, в частности, в убийстве и заговоре с целью незаконного ввоза людей в страну.

Суд установил, что Хагс, кроме легальных грузов с вафлями, газированной водой и вином из ряда стран, периодически организовывал контрабандные перевозки алкоголя, сигарет и людей.

Его сообщник, 43-летний механик грузовика Георге Ника, помогал с координацией перевозки мигрантов. Его приговорили к 27 годам лишения свободы.

24-летний водитель Иммон Гаррисон, который подобрал мигрантов на севере Франции и перевозил контейнер через море, получил 18 лет лишения свободы.

26-летний водитель Морис Робинсон, забрал контейнер с мигрантами из порта Эссекса, получил 13 лет лишения свободы. За свое участие в перевозке мигрантов Робинсон получил 25 000 фунтов стерлингов наличными. Хагс выдал ему инструкции после выезда из порта приоткрыть контейнер и впустить туда свежий воздух. Когда он это сделал, выяснилось, что люди уже мертвы. Он вызвал экстренные службы лишь через 20 минут после того.

Все заявили, что не хотели нанести мигрантам какой-либо вред, но судья учел как отягчающее обстоятельство, что они занимались нелегальной перевозкой для финансовой выгоды.

Выяснилось, что такие перевозки людей были регулярными. Каждый тайный пассажир платил группе 10-13 тысяч стерлингов за возможность попасть с севера Франции в Британию.

24-летний водитель Кристофер Кеннеди, тоже причастный к нелегальным перевозок, получил 7 лет. 38-летнего Валентина Калоту, водителя из Румынии, приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Александру Ханга приговорили к 3 годам.

Среди погибших людей были 28 мужчин, восемь женщин и трое несовершеннолетних. Когда жара внутри контейнера стала невыносимой, они безнадежно пытались открыть контейнер, звонили на экстренные номера во Вьетнаме и в конце написали прощание своим родным.