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Зеленський у День соборності вручив орден ексглаві МЗС Польщі 

Субота, 23 січня 2021, 10:30

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня соборності вручив орден "За заслуги′′ ІІІ ступеня колишньому міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на указ, опублікований на сайті глави держави. 

Державні нагороди вручені низці українських діячів, зокрема, "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю", сказано в указі. 

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Орденом "За заслуги′′ ІІІ ступеня нагороджені українські волонтер, вчений-медик, ректор університету, начальника цеху державного підприємства "Антонов" та низка інших українських громадян, а також колишній глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Дякую за співпрацю у зміцненні партнерства України та Польщі та бажаю пану міністру подальших успіхів!", - прокоментував вручення нагороди посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй Facebook-сторінці.

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