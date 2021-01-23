Зеленський у День соборності вручив орден ексглаві МЗС Польщі 

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня соборності вручив орден "За заслуги′′ ІІІ ступеня колишньому міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на указ, опублікований на сайті глави держави.

Державні нагороди вручені низці українських діячів, зокрема, "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю", сказано в указі.

Орденом "За заслуги′′ ІІІ ступеня нагороджені українські волонтер, вчений-медик, ректор університету, начальника цеху державного підприємства "Антонов" та низка інших українських громадян, а також колишній глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Дякую за співпрацю у зміцненні партнерства України та Польщі та бажаю пану міністру подальших успіхів!", - прокоментував вручення нагороди посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй Facebook-сторінці.