Зеленський у День соборності вручив орден ексглаві МЗС Польщі
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня соборності вручив орден "За заслуги′′ ІІІ ступеня колишньому міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на указ, опублікований на сайті глави держави.
Державні нагороди вручені низці українських діячів, зокрема, "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю", сказано в указі.
Орденом "За заслуги′′ ІІІ ступеня нагороджені українські волонтер, вчений-медик, ректор університету, начальника цеху державного підприємства "Антонов" та низка інших українських громадян, а також колишній глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
"Дякую за співпрацю у зміцненні партнерства України та Польщі та бажаю пану міністру подальших успіхів!", - прокоментував вручення нагороди посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй Facebook-сторінці.