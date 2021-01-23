Зеленский в День соборности вручил орден экс-главе МИД Польши

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня соборности вручил орден "За заслуги '' III степени бывшему министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на указ, опубликованный на сайте главы государства.

Государственные награды вручены ряду украинских деятелей, в частности, "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд", говорится в указе.

Орденом "За заслуги'' III степени награждены украинские волонтер, ученый-медик, ректор университета, начальника цеха государственного предприятия" Антонов "и ряд других украинских граждан, а также бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Благодарю за сотрудничество в укреплении партнерства Украины и Польши и желаю господину министру дальнейших успехов!", - прокомментировал вручение награды посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей Facebook-странице.