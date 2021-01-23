Бельгійцям заборонили виїжджати на відпочинок за кордон

Бельгія заборонила жителям відпочивати за кордоном до березня, щоб обмежити поширення нових варіантів коронавірусу та уникнути смертельної третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Александр Де Кроо заявив на пресконференції в п'ятницю, що уряд вирішив заборонити в'їзд до Бельгії або виїзд з неї для відпочинку або туризму з 27 січня по 1 березня.

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Країна хоче уникнути повторення минулої зими, коли бельгійці вирушили на гірськолижні канікули, привізши з собою вірус. Крім того, у період Різдва і Нового року 160 тисяч жителів Бельгії проігнорували пораду уряду і вирушили в поїздки за кордон.

Люди як і раніше можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування.

Прем'єр-міністр сказав, що Бельгія має один із найнижчих показників зараження в Європі, але небезпека не зникла, і необхідно було скоригувати заходи, щоб уникнути третьої хвилі.

Бельгія має один з найбільших у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У ній було зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження та понад 20 тисяч смертей.