Бельгийцам запретили выезжать на отдых за границу

Бельгия запретила жителям отдыхать за границей до марта, чтобы ограничить распространение новых вариантов коронавируса и избежать смертельной третьей волны COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр Александр де Кроо заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство решило запретить въезд в Бельгию или выезд из нею для отдыха или туризма с 27 января по 1 марта.

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Страна хочет избежать повторения прошлой зимы, когда бельгийцы отправились на горнолыжные каникулы, привезя с собой вирус. Кроме того, в период Рождества и Нового года 160 тысяч жителей Бельгии проигнорировали совет правительства и отправились в поездки за границу.

Люди по-прежнему могут пересекать границы для важных поездок, например, по работе или для лечения.

Премьер-министр сказал, что Бельгия имеет один из самых низких показателей заражения в Европе, но опасность не исчезла, и необходимо было скорректировать меры, чтобы избежать третьей волны.

Бельгия имеет один из крупнейших в мире показателей смертности на душу населения от COVID-19. В ней было зафиксировано почти 700 тысяч случаев заражения и более 20 тысяч смертей.