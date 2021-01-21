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У Бельгії кількість коронахворих у реанімаціях - найменша за 3 місяці

Четвер, 21 січня 2021, 13:27

У Бельгії кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях знизилася до найнижчого рівня з 15 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir з посиланням на дані органів охорони здоров’я. 

Кількість хворих на коронавірус у реанімації станом на 20 січня стала найнижчою за понад 3 місяці: 336 осіб. Востаннє менший показник реєстрували 15 жовтня (327).

За минулий тиждень (відносно даних 13 січня) кількість госпіталізованих у реанімації зменшилася на 7%. 

З наведеного графіка можна бачити, що щоденна кількість госпіталізацій хворих на коронавірус після піку на початку листопада стабільно знижується. 

 

Загалом у лікарнях на цей час знаходяться 1937 хворих, з них у реанімації - 336. Померли за останню добу 18 осіб. 

Як і в усіх країнах ЄС, у Бельгії триває вакцинація від коронавірусу. Свою першу дозу отримали понад 126 тисяч осіб, з них за останню добу - близько 14 тисяч.

Нагадаємо, уряд Бельгії планує продовжити діючі карантинні обмеження до 1 березня. Також Бельгія посилила правила для мандрівників, що прибувають потягом чи автобусом з-за меж ЄС, через "британський" штам коронавірусу. 

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Бельгія Коронавірус
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