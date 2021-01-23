Фінляндія ввела суттєві обмеження для перетину кордону

Уряд Фінляндії прийняв рішення про прикордонні обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами міністра внутрішніх справ Марії Охісало, пересування через кордон буде скорочено до мінімуму. Зокрема, до Фінляндії в подальшому зможуть приїжджати тільки ті працівники, чия праця необхідна для забезпечення життєдіяльності суспільства.

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Йдеться, зокрема, про працівників логістики, охорони здоров'я, а також про дипломатів і журналістів. Також дозволено в'їзд за сімейними обставинами, наприклад, через власне весілля або народження дитини.

Глава МВС також повідомила, що пункт пропуску "Іматра" на кордоні з Росією закриють для пасажирського транспорту на місяць.

Охісало закликала громадян відмовитися від будь-яких поїздок за кордон. При цьому міністр підкреслила, що у людей і в подальшому буде основоположне право залишати Фінляндію, а жителі країни завжди зможуть повернутися назад.

Міністр з питань базових соціальних послуг Кріста Кіуру в свою чергу повідомила, що всіх пасажирів, що перетинають кордон, будуть направляти на коронатести. Вони будуть і надалі носити добровільний характер. Також всі пасажири повинні будуть залишатися на добровільному карантині, підкреслила міністр.

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Нові обмеження вступлять в силу в ніч на середу 27 січня, і вони будуть діяти протягом 30 днів.

Як повідомлялось, уряд Бельгії вирішив заборонити в'їзд до країни або виїзд з неї для відпочинку або туризму з 27 січня по 1 березня.

Лідери країн ЄС на відеосаміті в четвер домовились залишити кордони відкритими всередині блоку з огляду на продовження боротьби з коронавірусом, але висловились за впровадження обмежень на несуттєві поїздки.

У понеділок Європейська комісія запропонує нові заходи в спробі скоординувати обмеження на поїздки на тлі сплеску вірусу і загрози появи нових штамів.