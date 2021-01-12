Прем'єрка Фінляндія закликала Єврокомісію пришвидшити розподіл вакцин

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала Європейську комісію прискорити розповсюдження вакцин проти коронавірусу серед країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі, надісланому в понеділок президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

"Прем'єр-міністр Марін закликала Комісію зробити все можливе для того, щоб фармацевтичні компанії виробляли вакцини якомога ефективніше і щоб вакцини, закуплені спільно ЄС, розподілялися державам-членам швидше, ніж зараз", - розказали про зміст листа в офісі прем'єрки.

Марін також попросила Комісію надати інформацію лідерам ЄС щодо ситуації з вакцинами на саміті наступного тижня.

Нещодавно ЄС оголосив про угоду щодо резервування ще до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом, блок зарезервував 2,3 мільярди доз вакцин шести виробників.

На цей час в ЄС дозволено використання вакцини Pfizer/BioNTech, а також американського препарату від компанії Moderna.

Нагадаємо, 4 січня Британія стала першою країною, яка почала використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від COVID-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання.

Майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС.